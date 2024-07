POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl von Pkw-Kompletträdern

In Leer, in der Benzstraße, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zu einem Diebstahl von zwölf Kompletträdern mit einem Schätzwert von ca. 3750EUR. Alle Reifen samt Felgen wurden durch Unbekannte von Fahrzeugen eines dortigen Autohändlers demontiert und entwendet. Tatbetroffen sind in diesem Fall zwei Pkw der Marke Renault und ein Pkw der Marke Skoda.

Holtland - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Verbindung mit dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, gegen 11:30 Uhr, wurde in Holtland ein Mann mit Wohnsitz in Polen, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der vom Mann geführte Pkw nicht versichert ist. Ergänzt wurde diese Feststellung durch den Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann konnte keinen Führerschein vorlegen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und dem Herrn wurde die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Ruhestörung, Platzverweis, Musikbox sichergestellt Am Freitag, 12.07.2024, 23.10 Uhr, kam es in der Bollwerkstraße an einer dortigen Kirche zu einer Ruhestörung durch eine Gruppe junger Leute, die dort lautstark Musik hörten und feierten. Die Einsatzkräfte mussten drei Mal anrücken, da die Gruppe den Aufforderungen ruhig zu sein und den Platz sauber zu halten nicht nachkam. Folglich wurden die zuvor angedrohten Folgemaßnahmen durchgeführt. Es wurden Anzeigen und Kostenrechnungen gefertigt, die verwendete Musikbox sichergestellt, der Platz durch die Personen gereinigt und ihnen ein Platzverweis erteilt.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen und Sachschaden Am Freitag, 12.07.2024, 13.30 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin aus Ihlow (51) mit ihrem VW Tiguan die Stedinger Straße in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Dithmarscher Straße übersieht sie einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten PKW-Fahrer aus Hinte (57) mit seinem Porsche. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit. Schadenshöhe derzeit nicht bekannt.

