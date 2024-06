POL-EU: Im Kurvenbereich gestürzt

Zülpich (ots) - Am Sonntag (2. Juni) geriet gegen 1.40 Uhr aufgrund eines technischen Defekts ein Wäschetrockner in einem Keller in der Duisburger Straße in Zülpich in Brand. Die Hausbewohner wurden durch die Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam und informierten die Feuerwehr. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gebäudeschaden im ...

