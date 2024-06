POL-EU: Tödlicher Verkehrsunfall

53909 Zülpich-Schwerfen (ots) - Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um eine Baustelle zur Beseitigung von Flutschäden an einem Bachlauf. Bereits in der Nacht zum Freitag machte sich eine unbekannte Person an dem dort installierten Stromkasten zu schaffen, entfernte daraufhin 15 m Starkstromkabel, nahm sich noch Zeit an diesem die Isolierung zu entfernen und am Tatort zurück zu lassen, bevor er mit dem wertvollen ...

mehr