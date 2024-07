Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.07.2024

++ Diebstahl aus Restaurant ++ Diebstahl aus Wohnung ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin ++ Verkehrsunfallfluchten ++

Leer - Diebstahl aus Restaurant

Leer - Am 11.07.2024, um ca. 02:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Restaurant in der Marinastraße. Die Täter erlangten eine Bargeldsumme im mittleren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl aus Wohnung

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 10.07.2024, 16:00 Uhr bis 11.07.2024, 15:20 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Hermann-Allmers-Straße ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Leer/Emden.

Detern - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am 11.07.2024, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in der Westerlandstraße. Eine 56-jährige Fahrerin eines Opel Merivas aus Detern übersah beim Auffahren auf die Straße eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin aus München, die von rechts auf dem freigegebenen Fahrradweg kam. Durch den Zusammenstoß erlitt die Pedelec-Fahrerin leichte Verletzungen und wurde vor Ort von einem eingesetzten Rettungswagen versorgt.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 10.07.2024, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Neuen Straße ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein unbekannter Lkw-Fahrer verursachte beim Ein- oder Ausladen eines Rollcontainers einen Schaden an einem geparkten grauen Suzuki Jimny mit Leeraner Kennzeichen. Der Rollcontainer rollte gegen den vorderen linken Bereich des Pkw und verursachte einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die den Vorfall der Polizei meldete. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Bunde - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 06.07.2024, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Neuschanzer Straße eine Unfallflucht. Ein unbekannter Täter touchierte mutmaßlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Audi A6 Avant in Grau mit Leeraner Kennzeichen des Geschädigten. Dabei entstand ein Sachschaden in Form von Lackkratzern an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die die Verkehrsunfallfluchten beobachtet haben oder sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich bei der örtlich zuständigen Dienststelle zu melden.

