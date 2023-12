POL Schwaben Nord: Auto beschädigt

Augsburg (ots) - Pfersee - Am vergangenen Mittwoch (13.12.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Golf in der Orleanstraße. Gegen 22.00 Uhr parkte der Golf-Fahrer sein Auto, um ein paar Dingen auszuladen. Kurze Zeit später hörte er einen Knall und stellte einen frischen Schaden an seinem Auto fest. Der bislang unbekannte Autofahrer hatte sich zwischenzeitlich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 ...

