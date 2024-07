Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 14.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 14.07.2024

++ Gefährliches Überholmanöver auf der Autobahn ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Uplengen - Gefährliches Überholmanöver auf BAB 28

Am Samstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein schwarzfarbener Pkw Daimler, mit HH-Kennung, die BAB 28 aus Richtung Oldenburg kommend, in Richtung BAB 31/Oberhausen. Etwa in Höhe der Ortschaft Uplengen, zwischen den Anschlussstellen Westerstede und Filsum, überholte dieser Pkw mehrere Fahrzeuge auf gefährliche Art. Das Fahrzeug überholte auf der rechten Seite und nutzte hierzu unter anderem auch den Standstreifen. Dieses verbotswidrige Überholen wurde durch Zeugen videografiert. Der Fahrzeugführer oder zur Fahrzeugführerin ist zurzeit unbekannt. Die Autobahnpolizei Leer bittet Personen, die ebenfalls auf diese Weise überholt wurden oder Zeugen sind, sich unter 0491-960740 zu melden.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am späten Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Leer in der Bremer Straße einen 34-jährigen Moormerländer, welcher mit einem Pkw der Marke Daimler unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell