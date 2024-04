Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Autotür gegen Hyundai + beim Ausparken beschädigt + in Nissan gegriffen + in Nissan gegriffen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Autotür gegen Hyundai

Zwischen 06:50 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte am Montag (22.04.2024) ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz Ludwigsgrund in der Emil-von-Behring-Straße abgestellten Hyundai. Vermutlich öffnete der Unbekannte seine Autotür beim Ein- oder Aussteigen zu weit und stieß dabei gegen Fahrertür des grauen i30. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: beim Ausparken beschädigt

Beim rückwärts Ausparken beschädigte ein gelbes Fahrzeug einen in der Haspelstraße Höhe Hausnummer 12 abgestellten Mazda. Der schwarze CX-5 stand in Richtung Liebigstraße geparkt, als der Unbekannte am Mittwoch (24.04.2024), um 09:30 Uhr, gegen die Stoßstange fuhr und im Anschluss flüchtete. Die Reparatur der Stoßstange wird rund 1.000 Euro kosten. Zeugen, die Hinweise zu dem gelben Kleinwagen mit MR-Kennzeichen geben können, werden gebeten, die Polizeistation Marburg (Telefonnummer 06421/4060) zu kontaktieren.

Marburg- in Nissan gegriffen

Ein Unbekannter zerschlug am Donnerstag (25.04.2024) die Seitenscheibe eines in der Nonnengasse geparkten Nissans und griff in das Fahrzeug. Aus dem Inneren des grauen Micras stahl er eine Handtasche der Marke Tommy Hilfiger. Die Polizei beziffert den Schaden mit 225 Euro. Hinweise zu dem Dieb, der zwischen 05:00 Uhr und 09:40 Uhr zuschlug, erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Lkw umgekippt

In der vergangenen Nacht (26.04.2024) fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Lkw auf der B62 aus Richtung Niederklein in Richtung Lehrbach. Gegen 03:35 Uhr verlor der Fahrer in Höhe der dortigen Autobahnbrücke aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen mit Split beladenen MAN, der in der Folge umkippte. Das Schüttgut verteilte sich über die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B62 bis ca. 06:20 Uhr voll gesperrt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

