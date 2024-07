POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.07.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Diebstahl von Playstation-Spielen + Diebstahl aus Pkw + Internetbetrug+ Verkehrsunfallflucht + Trunkenheitsfahrt + Liegenbleiben auf der Autobahn

Emden - Diebstahl von 11 Playstation-Spielen

Gestern Nachmittag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Neutorstraße in Emden. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter steckte sich 11 Playstation-Spiele ein und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Als der Mann durch die Mitarbeiterinnen angesprochen wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Durch die Mitarbeiterinnen kann der Mann wie folgt beschrieben werden:

- Europäisches Erscheinungsbild - hagere Statur, eingefallenes Gesicht - sehr ungepflegt - schwarze Schiebermütze - ungepflegter Bart - blaue Jogginghose - schwarze Schuhe - roter Puma-Rucksack.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Geschehen geben können, werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Diebstahl aus Pkw

Ebenfalls gestern, am frühen Abend zwischen 17:30 Uhr und 18:19 Uhr, kam es in der Ringstraße auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Der Geschädigte hatte beim Verlassen seines Pkw diesen zwar verschlossen, allerdings das Fenster der Beifahrertür nicht gänzlich geschlossen. Als er nach seinem Einkauf zum Pkw zurückkehrte stelle der Geschädigte fest, dass aus dem Einkaufskorb, welcher sich auf dem Beifahrersitz befand, eine Tasche mit Bargeld, eine Spielekonsole und ein Rasierapparat entwendet wurde. Der Gesamtschaden liegt somit bei einem höheren vierstelligen Betrag. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Daher werden Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, gebeten sich mit der zuständigen Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Internetbetrug

Bereits am 29.06.2024 wurde eine 58-jährige Emderin Opfer einer Betrugsmasche via einer Socialmedia-Platform. Sie hatte über eine Gewinnspielanzeige Fragen beantwortet und ihre Kreditkartendaten angegeben und dabei unbemerkt ein Abonnement für eine Fitnesswebsite abgeschlossen. Dies bemerkte die Frau aber erst, als ihr die ersten Gebühren abgebucht wurden. Sie stornierte das Abonnement sofort und sperrte ihre Kreditkarte, um weitere Abbuchungen zu vermeiden. Ob die Emderin ihr Geld für den ersten Abbuchungsmonat der Fitnesswebsite wiedererhält ist derzeit unklar. In diesem Sinne möchte die Polizei darauf hinweisen, an keinerlei Gewinnspielanzeigen übers Internet teilzunehmen und bei der Preisgabe von persönlichen, sensiblen Daten eher zurückhaltend zu sein.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 13.07.2024 kam es gegen 12:00 Uhr in Rhauderfehn auf der 1.Südwieke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Der Pedelec-Fahrer befuhr die 1.Südwieke in Richtung Papenburger Straße auf dem Radweg, als aus der Straße Grüner Weg ein Pkw kam. Dieser beabsichtigte nach rechts auf die 1.Südwieke einzufahren und übersah dabei den Pedelec-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Pedelec stürzte und verletzte sich leicht am rechten Bein. Der Fahrer des Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den gestürzten Pedelec-Fahrer oder die Schadensregulierung zu kümmern. Nun werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Zu einer Trunkenheitsfahrt der besonderen Art kam es gestrigen Tag in Leer. Ein 41-jähriger Leeraner erschien auf der Wache der hiesigen Dienststelle, um den Schlüssel seines Pkw abzuholen. Dieser war ihm am Vortag im Rahmen einer Trunkenheitsfahrt abgenommen worden. Aufgrund der hohen Alkoholisierung am Vortag wurde vor der Herausgabe der Fahrzeugschlüssel ein erneuter Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,25 Promille. Während des Sachverhalts wurde ein Pkw auf dem Parkplatz vor dem Dienststellengebäude festgestellt, der auf den Schlüsselabholer zugelassen ist. Der Mann räumte gegenüber den Beamten ein, dass er mit eben diesem Pkw zur Dienststelle gefahren sei um seine Schlüssel abzuholen, da er der Annahme gewesen sei, nüchtern zu sein. Im Weiteren wurde dem nunmehr Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde der Führerschein des Mannes, sowie dessen weitere Fahrzeugschlüssel, beschlagnahmt. Der Leeraner muss sich nun erneut in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr behaupten.

Emden - Liegenbleiben auf der Autobahn

Gestern Mittag war ein 35-jähriger Lathener mit seinem Pkw, einem Opel Zafira, auf der A31 kurz vor der AS Emden Mitte aufgrund von Kraftstoffmangel auf dem Hauptfahrstreifen liegen geblieben. Der Mann sicherte den Pkw mittels eines Warndreiecks ab und wartete auf einen Bekannten, der ihm Kraftstoff bringen wollte. Dabei blieb der 35-jährige mit zwei Kinder im Pkw sitzen, statt, wie es Vorschrift ist, sich hinter den sicheren Bereich der Leitplanke zu begeben. Durch rechtzeitiges Eintreffen der Beamten konnte der Pkw abgesichert werden. In diesem Bereich der Autobahn ist kein Seitenstreifen vorhanden, sodass der Pkw auf dem Hauptfahrstreifen stehen bleiben musste, bis er wieder fahrbereit war. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren hinsichtlich des Parkens auf einer Autobahn und der daraus resultierenden Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer, sowie der zwei Kinder im Pkw, verantworten. Ein Fahrzeugführer ist nämlich, nach § 23 Abs. 1, S. 2 StVO, dazu verpflichtet, vor Fahrtantritt und auch währenddessen darauf zu achten, dass stets genügend Kraftstoff im Tank ist, um ein Liegenbleiben zu vermeiden.

