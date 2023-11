Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstähle auf Baustelle

Vorderweidenthal (ots)

In der Nacht von 08./09.11.23 wurde ein Baucontainer an einer Baustelle an der Landstraße 490 aufgebrochen. Hierbei wurde ein hochwertiges Werkzeug entwendet. Außerdem kam es an der Baustelle in der Nacht zuvor zu einem Diebstahl von Kupferkabeln. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6800 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell