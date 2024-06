Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Trickdiebe stehlen Goldbarren - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

"Guten Tag, wir sind von der Telekom und müssen Ihre Leitungen überprüfen..." Mit dieser erfundenen Geschichte verschafften sich zwei Trickdiebe am Freitagmittag (21. Juni) in der Zeit von 12:30 bis 13:15 Uhr Zugang in das Haus eines 91-Jährigen nahe der Paul-Esch-Straße.

In den vier Wänden angekommen, behauptete das Duo dann den Safe "messen" zu müssen, woraufhin der Senior das Fach öffnete. Gemeinsam mit einem der Männer ging der Duisburger dann ins Wohnzimmer, um den Fernseher einzuschalten. Das sei dringend notwendig, damit die Messungen durchgeführt werden können, so einer der Betrüger. Sein Komplize nutze die Gelegenheit und schnappte sich Goldbarren aus dem Safe. Anschließend verließen die Täter das Haus. Der Senior bemerkte dann den Diebstahl und alarmierte die Polizei.

Der 91-Jährige kann die Männer wie folgt beschreiben: zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,65 und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, dunkle Kleidung.

Er berichtete den Einsatzkräften in dem Zusammenhang von einem weiteren Diebstahl aus jüngster Vergangenheit. Bereits am 13. Juni klingelten zwei vermeintliche Telekom-Mitarbeiter bei ihm und entwendeten Goldmünzen. Hier soll es sich nicht um dieselben Täter gehandelt haben.

Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt: Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die miesen Maschen der Trickbetrüger. Geben Sie auf Ihre Mitmenschen Acht, vor allem auf die älteren, die immer wieder ins Visier von Kriminellen geraten. Bleiben Sie misstrauisch und informieren Sie die Polizei, sollten Sie verdächtige Beobachtungen in Ihrem Umfeld machen und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Hier erfahren Sie mehr über die Maschen der Trickbetrüger: https://duisburg.polizei.nrw/senioren.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell