Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Autofahrer kollidiert mit einem Baum und bleibt unverletzt

Duisburg (ots)

Am Freitag (21. Juni, 7 Uhr) rückte eine Streifenwagenbesatzung zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall auf einem Schotterplatz an der Grafschafter Straße aus. Als die Beamten eintrafen entdeckten sie auf dem Bodenbelag des Parkplatzes, auf dem sich sonst keine weiteren Fahrzeuge befanden, mehrere kreisrunde Driftspuren und einen schwarzen Hyundai. Die rechte Seite des Autos war mit einem Baum am Rand des Platzes kollidiert.

Obwohl die Seitenairbags ausgelöst hatten und der vordere Stoßfänger abgerissen war, blieb der Fahrer (37) unverletzt.

Weil die Beamten den Verdacht hatten, dass der Rheinberger aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum den Unfall verursacht hatte, führten sie mit dem Mann einen freiwilligen Drogen- und Atemalkoholtest durch. Beide ergaben ein negatives Ergebnis.

Da der 37-Jährige den Unfallhergang nicht plausibel erklären konnte und einen verwirrten Eindruck machte, schrieben die Polizisten neben der Unfallanzeige einen Bericht an das Straßenverkehrsamt, in dem sie die Eignung des Mannes anzweifelten, ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.

