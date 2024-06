Polizei Duisburg

POL-DU: Overbruch: Mutmaßlicher Brandleger gefasst - Ermittlungen dauern an

Duisburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag (21. Juni, 00:10 Uhr) kam es zu einem Brand von abgesägten Baumstämmen unterhalb einer Unterführung an den Bahngleisen zwischen den Haltestellen "Watereck" und "Bärenstraße". Ein 52-jähriger, zufällig vorbeifahrender, Straßenbahnführer hielt an und löschte den Brand größtenteils mit einem Feuerlöscher. Er beobachtete zuvor eine männliche Person, die sich auf den Gleisen aufgehalten haben soll. Durch eine Fahndung im Nahbereich konnte die zuvor beschriebene Person angetroffen werden.

Kurz zuvor (23:39 Uhr) brannten auf der Bonhoefferstraße zwei Mülltonnen. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird ein Zusammenhang zwischen den Taten derzeit noch geprüft. Die Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell