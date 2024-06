Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Zahlreiche PKW-Aufbrüche im Duisburger Stadtgebiet

Duisburg (ots)

Weil in der Zeit vom 16. Juni bis zum 19. Juni im Duisburger Stadtgebiet mindestens 25 Autos aufgebrochen bzw. beschädigt wurden, ermittelt nun die Kripo.

PKW verschiedener Hersteller sind betroffen. Mal wurde die Seiten-, mal die Heckscheibe eingeschlagen. Teilweise sind Gegenstände aus den Autos geklaut worden, manchmal kam nichts weg. Tagsüber, aber auch nachts schlugen die Übeltäter zu. Vom Duisburger Süden bis hin in den Norden.

Auch Firmenfahrzeuge von Handwerksbetrieben sind bei den Langfingern begehrt. In den vergangenen Tagen entwendeten Unbekannte zum Teil hochwertige Werkzeuge aus den Transportern, wenn sie auf der Straße außerhalb des Firmengeländes geparkt waren.

Immer wieder werden der Polizei Fälle gemeldet, in denen Bürgerinnen und Bürger nur kurz ihr Fahrzeug abgestellt haben um schnell etwas zu erledigen. Dabei lassen Sie Ihre Wertsachen im Fahrzeug. Doch die vermeintliche Sicherheit einer kurzen Abwesenheit trügt:

Für Diebe ist es ein leichtes, an im Auto gelagerte Wertgegenstände zu gelangen. Zum Ärger über den Diebstahl kommen zudem noch die notwendigen Reparaturen auf den Besitzer zu. Deswegen: Einbruch vermeiden. Ihr Auto ist kein Tresor.

Die Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet verdächtige Feststellungen im Hinblick auf die PKW-Aufbrüche gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0203 2800.

Präventionshinweise um Langfingern ihre Arbeit zu erschweren, erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/017-FB-Sicherheit-rund-ums-Fahrzeug.pdf

Folgende Stadtteile sind aktuell betroffen: Großenbaum: Walderbenweg; Duissern: Mülheimer Straße; Dellviertel: Johanniterstraße; Hochfeld: Heerstraße/Königgrätzer; Neudorf: Kammerstraße; Bissingheim: Am Nordgraben; Laar: Friedrich-Ebert-Straße; Aldenrade: Jupiterstraße, Sternstraße; Wehofen: Am Venn; Neumühl: Theodor-Heuss-Straße, Einhardstraße, Daimlerstraße; Alt-Hamborn: An der Abtei, Hottelmannstraße, Duisburger Straße; Röttgersbach: Fahrner Straße; Fahrn: Aldenrader Straße; Bruckhausen: Papiermühlenstraße; Marxloh: Warbruckstraße; Obermarxloh: Hans-Sachs-Straße, Markgrafenstraße; Beeck: Hamborner Straße; Untermeiderich: Emstermannshof/Honigstraße;

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell