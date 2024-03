Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Pflegeheim

Niederzier (ots)

In Hambach sind derzeit Unbekannte zwischen Dienstag (19.03.2024) und Mittwoch (20.03.2024) in ein Pflegeheim eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem einen Fernseher. In der Zeit zwischen Dienstag, 12:00 Uhr und Mittwoch 13:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Pflegeheim. Im Erdgeschoss betraten sie mehrere Patientenzimmer, aus welchen sie ein TV-Gerät und diverses Bettzeug entwendeten. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden

