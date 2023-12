POL-PDLD: Schwegenheim/ Lingenfeld - Wildunfälle

Germersheim (ots) - Am heutigen Mittwoch, 27.12.23, kurz vor 12:00 Uhr, kam es am Rande einer Trauerfeier auf dem städtischen Friedhof in 76726 Germersheim zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Messer. Hierbei wurde ein 34-jähriger Mann im Gesicht verletzt, was eine ärztliche Behandlung notwendig machte. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den handelnden Personen ...

