Polizei Dortmund

POL-DO: Sicherheitsbehörden für Silvesternacht gut aufgestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1235

Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Dortmund und der Polizei Dortmund

Mit einem neuen Konzept bereiten sich Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst darauf vor, den Jahreswechsel sicher zu gestalten. Anders als in den vergangenen Jahren verzichtet die Stadt Dortmund auf die Einrichtung von Verbotszonen für Pyrotechnik. In diesem Jahr gibt es in Dortmund erstmalig eine zentrale Silvester-Feier auf dem Friedensplatz, wo es als Alternative zum Feuerwerk eine Laser-Show geben wird.

In Bezug auf die Sicherheit in der Silvesternacht appellieren Stadt und Polizei an die Vernunft der Feiernden.

Gesetzlich verboten bleibt dabei allerdings das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen im Umkreis von Kirchen, wie zum Beispiel der St. Reinoldi-Kirche in der Dortmunder Innenstadt, und Altenheimen.

Für die Sicherheit rund um Feierlichkeiten sind Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst mit verstärkten Kräften im Einsatz.

Hierzu Polizeipräsident Gregor Lange: "Ich wünsche allen Dortmunderinnen und Dortmundern, die fröhlich und friedlich Silvester feiern wollen, einen schönen Übergang ins Jahr 2024. Mit unserem Einsatzkonzept wollen wir friedliches Feiern ermöglichen, aber wenn ein Einschreiten der Polizei notwendig wird, sind ausreichend Einsatzkräfte vor Ort, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu garantieren und eine Eskalation zu verhindern."

Neben den gemeinsamen Streifen von Polizei und Ordnungsamt werden an der Katharinenstraße und im Bereich der Olpe Nähe Friedensplatz mobile Wachen für die Bürger zur Verfügung stehen. Zusätzlich ist die Citywache am Brüderweg 20:00 bis 2:00 Uhr besetzt und für Publikumsverkehr geöffnet.

Wichtige Verhaltenstipps und Sicherheitshinweise von der Feuerwehr:

Jedes Jahr zum Jahreswechsel haben die Feuerwehren mit einer erheblichen Anzahl von Verletzungen, Verbrennungen und Wohnungsbränden zu tun. Die Stadt Dortmund appelliert eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, am besten auf das Abbrennen von Böllern auch bei diesem Jahreswechsel komplett zu verzichten, damit vermeidbare Verletzungen und Schäden ausgeschlossen werden. Wer dennoch nicht darauf verzichten will, seine Böller abzubrennen, soll bitte diese Hinweise der Feuerwehr Dortmund beachten:

1. Achten Sie bei Ihrem Silvester-Feuerwerk auf die BAM-Zulassung (Bundesamt für Materialforschung und -prüfung; www.bam.de). Verwenden Sie keine Grau- oder Billigimporte!

2. Schließen Sie alle Türen und Fenster und entfernen Sie brennbare Gegenstände von Balkonen, damit diese durch verirrte Raketen nicht entzündet werden können.

3. Verwenden Sie Feuerwerkskörper nur im Freien. Für spezielle Tischfeuerwerke benutzen Sie eine feuerfeste Unterlage und achten darauf, dass sie nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Stoffen abgebrannt werden.

4. Raketen immer senkrecht starten. Dies gelingt am besten mit einer hohen Flasche, die zum Beispiel in einem Flaschenkasten steht. Achtung: Raketen niemals aus der Hand starten!

5. Feuerwerkskörper am besten am Boden zünden und sich schnell entfernen. Zündkörper mit Anreißfläche nach dem Zünden sofort wegwerfen, niemals auf Menschen oder Tiere richten und immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten.

6. Vorsicht bei Blindgängern. Diese auf keinen Fall ein zweites Mal zünden. Nähern sie sich einem Blindgänger nicht sofort; warten Sie rund fünf Minuten und übergießen ihn dann mit zuvor bereitgestelltem Wasser.

7. Feuerwerkskörper gehören nicht in Kinderhände. Schützen Sie ihre Kinder durch geeignete Kleidung (Baumwolle) und setzen Sie ihnen eine geeignete Schutzbrille auf. Lassen Sie die Kinder keine Sekunde aus den Augen und sprechen Sie mit ihnen im Vorfeld über die Gefahren.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell