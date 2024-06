POL-DU: Marxloh: Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Duisburg (ots) - Am Montagmittag (17. Juni, 14 Uhr) wurde eine 20-jährige Geschädigte auf der Homberger Straße, in der Nähe des Einkaufszentrums, von einem jungen Mädchen angesprochen und gebeten, ihr bei der Suche nach ihrer Mutter zu helfen. Als sie dem Mädchen folgte, zog eine unbekannte, männliche Person die 20-Jährige nach wenigen Metern in ein Gebüsch. ...

