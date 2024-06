Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Versuchter Handtaschenraub - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Montagmittag (17. Juni, 14 Uhr) wurde eine 20-jährige Geschädigte auf der Homberger Straße, in der Nähe des Einkaufszentrums, von einem jungen Mädchen angesprochen und gebeten, ihr bei der Suche nach ihrer Mutter zu helfen. Als sie dem Mädchen folgte, zog eine unbekannte, männliche Person die 20-Jährige nach wenigen Metern in ein Gebüsch.

Das Kind zerrte daraufhin stark an der Handtasche der Geschädigten, während die zweite Person sie mit einem messerähnlichen Gegenstand bedrohte. In einer günstigen Sekunde ergriff die 20-Jährige samt Handtasche die Flucht und begab sich am nächsten Tag zur Polizeiwache, um eine Anzeige zu erstatten.

Das dreiste Duo kann wie folgt beschrieben werden: Das junge Mädchen soll circa 5-6 Jahre alt gewesen sein, eine blasse Haut und dunkles, lockiges Haar haben. Die männliche Person soll circa 1,85 m groß gewesen sein und eine schlanke Statur haben. Er soll außerdem eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell