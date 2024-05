POL-GF: Strafverfahren nach Unfall

Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls. Dieser ereignete sich am Morgen des 15.05.2024 auf der Limbergstraße in Gifhorn. Gegen 07:40 Uhr hielt auf Höhe der Hausnummer 25 ein Linienbus an der dortigen Haltestelle. Auf gleicher Höhe mit dem haltenden Bus stand auf dem Fahrstreifen in die entgegengesetzte Richtung ein geparkter Volkswagen Golf. Zwischen Linienbus und Golf wollte ein Pkw ...

mehr