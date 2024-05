Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kinder gestoßen - Zeugen gesucht

Meine (ots)

Die Polizei Meine sucht Zeugen zu einem Strafverfahren, das am gestrigen Donnerstag eingeleitet wurde. Den bisherigen Ermittlungen nach wollten mehrere Kinder gegen 13:00 Uhr über eine Fußgängerampel an der Hauptstraße in Meine gehen. Diese befindet sich auf Höhe der Bäckerei Meyer. Bei Grün für die Fußgänger ging ein Teil der Gruppe über die Fahrbahn, da die Ampel schließlich auf Rot sprang, bleiben vier Kinder stehen. Plötzlich bekamen zwei Mädchen einen Stoß gegen den Ranzen, den sie auf dem Rücken trugen. Durch diesen Stoß stolperten die Kinder auf die Fahrbahn, diese sie anschließend schnell überquerten. Der Stoß kam von einem den Kindern unbekannten Mann, der anschließend auch die Straße überquerte. Da die wartenden Autofahrer die Situation wahrgenommen hatten, fuhren sie nicht an, sodass die Kinder unverletzt blieben. Der Mann trug laut den Kindern ein blaues Hemd und eine schwarze Hose. Er sei ca. 30 Jahre alt. Das Haar war dunkel und nach hinten gegelt.

Die Polizei Meine sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann werden unter der Telefonnummer 05304 9113-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell