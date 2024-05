Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tödlicher Verkehrsunfall

Neuhaus (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Vormittag auf der Bundesstraße 188 bei Neuhaus. Ein 81-Jähriger befuhr die Straße von Gifhorn aus kommend in Richtung Wolfsburg. Gegen 10:15 Uhr geriet er mit seinem Dacia Duster zwischen Neuhaus und der Abfahrt nach Westerbeck in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Volkswagen Caddy. In diesem befand sich der 33-jährige Fahrer. Der 81-Jährige musste durch Ersthelfer und die zeitnah am Unfallort eintreffenden Rettungskräfte reanimiert werden, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt und Teil der aufgenommenen Ermittlungen.

Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße zwischen der Dragenkreuzung und der Einmündung der Landesstraße 289 vollständig gesperrt. Im Einsatz befanden sich mehrere Polizeibeamte der Polizei Weyhausen und der Polizei Gifhorn. Alarmiert wurden zudem die Freiwilligen Feuerwehren aus Dannenbüttel, Grußendorf und Westerbeck sowie der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarzt.

