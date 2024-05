POL-GF: Wertsachen aus Pkw entwendet

Vordorf (ots) - Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach einem schadensträchtigen Einbruch in ein Firmengebäude in Vordorf. Am Morgen des gestrigen Dienstags meldete sich ein Mitarbeiter der Firma bei der Polizei Gifhorn. Als er seine Arbeit aufnehmen wollte, stellte er eine offenstehende Tür mit Aufbruchspuren fest. Die informierte Polizei sicherte am Tatobjekt Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Nach dem derzeitigen ...

mehr