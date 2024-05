Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugin gesucht

Hankensbüttel (ots)

Bereits am 05.05.2024 kam es im Waldbad Hankensbüttel zu einem Vorfall, der am 10.05.2024 zur Anzeige gebracht wurde, die Polizei sucht hierzu nun eine Zeugin. Am Nachmittag des 05.05.2024, gegen 14:00 Uhr sprach ein Mitarbeiter des Betriebs im Bereich der Damenumkleide eine Besucherin auf deren Bekleidung an. Sie trug im Nassbereich Straßenschuhe statt der geforderten Badelatschen. Es entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Personen; diese stellen dessen Hergang unterschiedlich dar. Beide benennen jedoch eine weibliche Person, die sich zum Zeitpunkt ebenfalls in dem Bereich aufgehalten habe. Die Polizei Hankensbüttel sucht diese Frau als Zeugin. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05832 979340 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell