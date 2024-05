Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldung der Polizeiinspektion Gifhorn 17.-19.05.2024

Landkreis Gifhorn (ots)

Am 17.05.2024, in der Zeit von 07:30-08:30Uhr, wird im Gifhorner Stadtgebiet eine Fahrradkontrolle im Rahmen einer Schulwegüberwachung durchgeführt. Hier wurden 8 Verstöße bzgl. der Benutzung der falschen Straßenseite und defekte Bremseinrichtungen festgestellt.

Freitag, gegen Mittag wurde ein 30jähriger Gifhorner im Bereich des Maikampsees einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. In dessen Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde durch die eingesetzten Beamten eingeleitet.

Gegen 13:30Uhr kam es in Parsau, in der Wilhelmstraße zu einer Rauchentwicklung in einem Hühner-Freistall. Nach Lokalisierung der Rauchentwicklung, konnte ein defekter Transformator durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der zuständige Energieversorger war ebenfalls vor Ort. Es kam zu keinem größeren Schaden.

Am Freitag, gegen 16:30Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser war auf dem Weg von Finnland in die Alpen. In Isenbüttel wollte er dann sein Motorrad wenden. Aufgrund seiner zu geringen Geschwindigkeit fiel er samt seinem Motorrad zu Boden und zog sich eine Unterschenkelfraktur zu. Der 72jährige Finne wurde einem Klinikum zugeführt.

Am 17.05.2024 um 17:50Uhr kam es in Wahrenholz auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer. Die 30jährige Fahrzeugführerin aus Wahrenholz, befuhr dabei die Hauptstraße in der Ortschaft, als plötzlich und unerwartet ein 10jähriger mit seinem Fahrrad hinter einem geparkten Pkw auf die Straße fuhr. Der Junge aus Schönewörde wurde von dem Fahrzeug erfass und verletzte sich schwer. Das Kind wurde in ein Braunschweiger Klinikum verbracht. Es besteht zum Glück keine Lebensgefahr.

Am Samstag, 18.05.2024, um 07:30Uhr wurde im Gifhorner Stadtgebiet ein 29jähriger kontrolliert, welcher mit seinem E-Scooter auf der Wolfsburger Straße fuhr. Im Verlaufe der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

In Wesendorf gerät am 18.05.2024, um 08:45 Uhr aufgrund einer vermutlichen Fehlzündung ein Traktor in Vollbrand. Die Feuerwehr löscht das Fahrzeug, an welchem ein wirtschaftlicher Totalschaden entsteht. Der Schaden wurde vor Ort auf ca. 8000,-EUR geschätzt.

Samstag, gegen 19:40 Uhr kommt es in Wasbüttel, im Immenweg zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem leichtverletzten Fußgänger. Ein unbekannter Fahrzeugführer befährt hierbei den Immenweg aus nördlicher Richtung. Der 47jährige Wasbütteler befindet sich auf dem Gehweg. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es zum Zusammenstoß zwischen beiden, wodurch der Fußgänger leicht verletzt wird. Der Pkw entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Meine unter 05304/91130 entgegen.

Gegen 22:50Uhr gerät am Sibilla Merian Gymnasium, aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand. Diese befand sich an der Sporthalle der Schule und brannte vollständig aus. Ein Gebäudeschaden entsteht dabei nicht. Hinweise auf die Verursachung liegen aktuell noch nicht vor.

Auf dem Schützenfest in Ummern schlägt der 44jährige Beschuldigte während einer Autoscooterfahrt mehrere Kinder. Dieses ereignete sich am Samstag, gegen 23:10 Uhr. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wesendorf unter der Telefonnummer: 05376/976560 entgegen.

Am 19.05.2024, in der Zeit von 04:30 - 05:15 Uhr, wurde in Jembke in der Hauptstraße ein hochwertiges Motorrad der Marke Ducati entwendet. Hierbei wurde das gesicherte Krad von bislang zwei unbekannten Beschuldigten vom Grundstück des Besitzers entfernt. Am Mittag soll das Motorrad noch in Jembke fahrend gesehen worden sein. Das Motorrad der Marke Ducati, Typ Super Sport 950/S in Weiß mit einem roten Rahmen und goldenen Federn hatte einen geschätzten Zeitwert von ca. 14.000EUR. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die PI Gifhorn unter 05371/9800 entgegen.

Am Sonntagmorgen, um 05:30Uhr löste ein VW T-Cross einen sogenannten E-Call aus. Nach Erreichen des Ereignisortes, stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in Gifhorn Gamsen verunfallt war. Die 41jährige Fahrzeugführerin aus Wolfsburg kam alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und überfuhr vorher einen dortigen Kreisverkehr. Vor Ort wurde Atemalkohol bei ihr festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,90 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen und verblieb im Klinikum.

Am Wochenende wurde mehrere Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis Gifhorn durchgeführt. Hier wurden in Wesendorf und Gifhorn insgesamt 20 Fahrzeuge kontrolliert, welche mit überhöhter Geschwindigkeit ihr Fahrzeug geführt haben. Die höchstgemessene Geschwindigkeit waren vorwerfbare 74 km/h, bei erlaubten 50 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

i.A. S. Richter, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell