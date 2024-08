PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Verkehrsunfall+++schwerverletzt+++Feuerwehr+++hoher Sachschaden+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrer

Unfallzeit: Mittwoch, 07.08.2024, 03:45 Uhr

Unfallort: Bad Homburg, Hessenring / Pappellallee

Am frühen Mittwochmorgen kam es auf dem Hessenring in Verbindung zur Pappellallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines schwarzen Daimler Chrysler schwer verletzt wurde. Der 83- jährige Fahrer befuhr mit seinem Auto den Hessenring in Richtung Pappellallee. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Leitpfosten und prallte gegen eine Steinmauer. Der Fahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Bad Homburg zur Reinigung der Straße alarmiert. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Bad Homburg 06172-1200, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell