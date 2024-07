Polizei Hamburg

POL-HH: 240710-1. Zeugenaufruf nach Raub auf Seniorin in Hamburg-Neugraben-Fischbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.07.2024, 18:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Bauernweide

Nachdem gestern Abend ein unbekannter Mann eine 82-jährige Frau beraubt haben soll, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen begab sich die Seniorin nach ihrem Einkauf auf den Parkplatz gegenüber dem Supermarkt, um die zuvor gekaufte Ware in ihr Fahrzeug zu verstauen. Hierbei trat ein Mann an die 82-Jährige heran, schubste sie unvermittelt und entriss ihr die mitgeführte Handtasche. Der Unbekannte flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Frau wurde bei dem Angriff nicht verletzt und erstattete später eine Anzeige am zuständigen Polizeikommissariat Neugraben (PK 47).

Der Gesuchte soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Ermittlungen werden nun vom zuständigen Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

