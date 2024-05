Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Nach Überholmanöver gestürzt, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Eine Jugendliche ist am Donnerstagmorgen mit ihrem E-Scooter auf dem Weg zur Schule gestürzt und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Zur Behandlung ihrer erlittenen Blessuren musste sie ein Krankenhaus aufsuchen. Die 14-Jährige war gegen 7:20 Uhr auf der Springstraße von Tiergarten in Richtung Oberkirch unterwegs, als sie in einer Rechtskurve in Höhe des Anwesens Nummer 12 von einem bislang unbekannten Autofahrer/Autofahrerin überholt wurde. Ein zu geringer Seitenabstand des Überholenden dürfte dazu geführt haben, dass sich die 14-Jährige erschrak und zu Fall kam. Der Autofahrer/Autofahrerin fuhr in der Folge einfach weiter, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Laut Schilderung der Leichtverletzten könnte es sich um ein grau/blaues Elektroauto gehandelt haben. Zu einer Berührung zwischen der Jugendlichen und dem Fahrzeug sei es nicht gekommen. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bitten unter der Rufnummer: 07802 7026-0 um Hinweise zum nun gesuchten Wagen oder zu dessen Fahrer/Fahrerin.

/wo

