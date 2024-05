Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hohberg, Hofweier (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 16:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Franckensteinstraße ein geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei streifte ein vermutlich ausparkendes Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Ford. Der mutmaßliche Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem geparkten Pkw zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07808 9148-0 an die Beamten des Polizeipostens Hohberg.

