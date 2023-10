Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim/Einhausen: Kupferdiebe auf Beutezug

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bensheim/Einhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt, nachdem Kriminelle in den vergangenen Tagen mehrfach Kupfer entwendet haben.

In Einhausen Jägersburg machten sich Diebe zwischen Freitag (27.10.) und Montagvormittag (30.10.), 11.15 Uhr, auf dem Waldweg der Landstraße 3261 an einem Firmenlastkraftwagen neben einem Brunnen zu schaffen. Die Täter entwendeten dabei etwa 300 Kilogramm Kupferkabel und transportierten ihre Beute unbemerkt ab.

In der Nacht zum Montag (30.10.) entwendeten Diebe in Bensheim zwischen 2 und 5 Uhr Kupferkabel von einer Baustelle in der Bertha-Benz-Straße.

Durch die Taten verursachten die Kupferdiebe nach bisherigen Erkenntnissen jeweils einen Schaden von mehreren tausend Euro. Ein möglicher Zusammenhang der Taten wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Wenn Ihnen zu diesen Sachverhalten verdächtige Personen aufgefallen sind, können Sie die Ermittler vom Kommissariat 21/22 unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell