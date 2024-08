PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frau geht auf Autofahrer los +++ Trickdiebstahl +++ Betrüger in Friedrichsdorf - vermehrt Anrufe von "falschen Polizeibeamten" +++ Pedelec geklaut +++ Mit Luftgewehr auf Balkontür geschossen

1. Frau geht auf Autofahrer los - Zeugen gesucht, Usingen, Westerfelder Weg, Mittwoch, 07.08.2024, 10:45 Uhr

(fh) Am Mittwochmorgen ging eine Verkehrsteilnehmerin in Usingen nach einem Disput im Straßenverkehr auf einen Autofahrer los und beleidigte ihn. Den Angaben eines 37-jährigen Manns aus Gießen nach, habe er gegen 10:45 Uhr in der Bahnhofstraße eine aus einem Grundstück ausparkende Autofahrerin mittels Hupen auf eine sich anbahnende Kollision aufmerksam gemacht. Die Fahrerin des Mercedes soll daraufhin den Gießener mit ihrem Auto verfolgt haben, ihm dicht aufgefahren sein und ihn beleidigt haben. Als der 37-Jährige ein Foto der Dame machen wollte, habe sie ihn dann auch noch geschubst. Bevor sie davonfuhr habe sie es sich auch nicht nehmen lassen und dem Mitteiler die gestreckten Mittelfinger präsentiert. Der Polizei gelang es im Nachgang die 42-jährige Frau aus Usingen zu ermitteln.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Fahrgäste eines Busses, der während des Vorfalls vorbeigefahren sein soll, melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0.

2. Trickdiebstahl mit Wechselgeld,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Mittwoch, 07.08.2024, 09:56 Uhr

(ms) Am Mittwochmorgen wurde in Friedrichsdorf eine Frau von einem Dieb ausgetrickst. Gegen 10 Uhr wurde eine 73-Jährige auf einem Parkplatz in der Hugenottenstraße von einer männlichen Person angesprochen. Der Mann bat die Dame darum, ihm Geld zu wechseln. Als die Frau daraufhin ihr Portemonnaie herausnahm, griff der Täter in ihr Portemonnaie und entwendete daraus Bargeld. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst kurze Zeit später. Der Dieb konnte als männlich, circa 180 cm groß und etwa 50 Jahre alt beschrieben werden. Er sprach gebrochen Deutsch, hatte dunkle kurze Haare und trug ein hellblaues Hemd und eine schwarze Umhängetasche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06172) 120-0 entgegen.

3. Betrüger in Friedrichsdorf unterwegs - vermehrt Anrufe von "falschen Polizeibeamten", Friedrichsdorf, Donnerstag, 08.08.2024

(vb) Im Friedrichsdorfer Stadtgebiet kam es am heutigen Donnerstag vermehrt zu Anrufen von "falschen Polizeibeamten". Die angerufenen Seniorinnen und Senioren kamen den Betrügern jedoch auf die Schliche, beendeten das Gespräch umgehend und informierten die Polizei. Die Betrüger nutzten den Klassiker, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden, bei denen ein Hinweis auf die Anschrift der Angerufenen aufgefunden worden sei. Dies werde als Indiz gewertet, dass sie die nächsten Opfer der Einbrecherbande seien und demnach zuhause gelagerte Wertgegenstände oder auch die Einlagen auf der Bank nicht mehr sicher seien. Nun wolle man die Täter auf frischer Tat festnehmen, zur Sicherheit jedoch die Wertsachen der Angerufenen zunächst polizeilich "sichern". Schmuck und Bargeld sollen vor der Haustür abgelegt oder an einen "Kriminalbeamten" in zivil übergeben werden. Die Ersparnisse auf dem Konto solle man abheben und ebenfalls der Polizei übergeben. Die Geschichten der Betrüger sind vielfältig. Das Ergebnis ist jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

4. Pedelec aus Tiefgarage geklaut,

Friedrichsdorf-Wilhelmstraße, Mittwoch, 07.08.2024, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 06:27 Uhr

(vb) In der Wilhelmstraße in Friedrichsdorf klauten Unbekannte von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen ein Pedelec aus einer Tiefgarage. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten, ist bislang nicht bekannt. Dort begaben sie sich zu dem blauen Pedelec der Marke "Riese & Müller", das mit einem Faltschloss an einer Metallvorrichtung gesichert war. Die Fahrraddiebe durchtrennten das Schloss und verließen mit dem Pedelec im Wert von ca. 5.300 EUR den Tatort. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern und dem Verbleib des Pedelecs unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Mit Luftgewehr auf Balkontür geschossen, Königstein im Taunus, Limburger Straße, Mittwoch, 07.08.2024, 00:30 Uhr bis 07:40 Uhr

(vb) Mittwochnacht schoss ein Unbekannter auf eine Balkontür eines Mehrfamilienhauses in der Limburger Straße in Königstein im Taunus. Der Bewohner meldete der Polizei am Donnerstagmorgen eine Beschädigung an seiner Balkontür, die vermutlich durch den Schuss mit einem Luftgewehr entstanden war. Es handelt sich um ein kleines Einschussloch, wodurch Glassplitter in die Zwischenräume des Dreifachglases gelangten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 EUR geschätzt. Zu den genaueren Umständen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Täterin oder den Täter oder verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

