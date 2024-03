POL-HAM: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Hamm-Herringen (ots) - Zwei Unbekannte sind am Sonntag, 10. März, über die Terrassentür in ein Haus in der Westfalenschleife eingebrochen. Als die Bewohnerin sie gegen 18 Uhr bei der Tat überraschte, beschmissen sie die Frau mit einem Joghurtbecher. Anschließend flüchteten sie in nordöstliche-Richtung. Dabei ließen sie Teile ihres Diebesguts in einer Tasche auf der Terrasse zurück. Ein Mobiltelefon konnten die ...

