Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Rauchwarnmelder ignoriert: Wohnung stark beschädigt

Mainz (ots)

Schlimme Folgen hätte die Unsicherheit von Bewohnern in einem Mehrfamilienhaus in Mainz-Weisenau haben können. Die piepsenden Rauchwarnmelder veranlassten sie nicht, die Feuerwehr zu rufen. Zum Glück war der Brand bis zum nächsten Tag von selbst erloschen und niemand in der Brandwohnung.

Am Samstagmorgen meldete sich eine Frau über den Notruf 112 und teilte mit, dass sie die Wohnung ihrer Eltern völlig verrußt und mit Brandschäden vorgefunden habe, allerdings kein Rauch oder Feuer mehr in der Wohnung ist. Dies bestätigte sich bei Eintreffen der Feuerwehr.

Die Ursache für die "kalte Brandstelle" war offenbar der Sicherungskasten, der ausgebrannt war. Im Verlauf des Einsatzes wurde bekannt, dass Nachbarn am Vortag mehrere piepsende Rauchwarnmelder hörten. Da sie aber keinen Brandrauch wahrnehmen konnten, riefen sie nicht die Feuerwehr. Durch energieeffizientes Wohnen sind Wohnungen jedoch oft gut abgedichtet, sodass ein Brand von außen oft nur durch Rauchwarnmelder wahrnehmbar ist. Hätte sich der Brand weiter ausbreiten können oder wäre eine schlafende Person in der Wohnung gewesen, hätte dies fatale Folgen gehabt.

Vermutlich war das Feuer nach einiger Zeit mangels Luftzufuhr und brennbarer Gegenstände in der Nähe erloschen. Durch den Brandrauch ist jedoch die gesamte Wohnung erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. In wie fern diese noch bewohnbar oder zu reinigen ist, müssen nun Fachleute klären. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Nachbarn wurden über das richtige Verhalten bei Rauchwarnmeldern aufgeklärt.

Die Feuerwehr weist in aller Deutlichkeit darauf hin, dass Rauchwarnmelder Leben und Sachwerte retten. Bei Wahrnehmen eines Rauchwarnmelders sollte man bei der betroffenen Wohnung klingeln und laut klopfen. Öffnet niemand oder ist die Situation unklar, rufen Sie die Feuerwehr über den Notruf 112. Im vergangenen Jahr kam es in Mainz mehrfach zu Bränden, die nicht oder zu spät gemeldet wurden, obwohl Rauchwarnmelder für Nachbarn deutlich hörbar waren.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell