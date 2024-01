Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Silofahrzeug auf der A643 umgekippt

Mainz (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 4:10 Uhr verunglückte ein mit Zement beladener LKW auf der A 643 im Bereich der Anschlussstelle Mainz-Mombach in Fahrtrichtung Dreieck Mainz. Dabei hatte der Fahrer des Silofahrzeuges wohl mehr als nur einen Schutzengel. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich der Fahrer noch in dem LKW. Er war jedoch nicht eingeklemmt und konnte über eine Leiter durch die Feuerwehr aus dem Fahrerhaus befreit werden. Er wurde mit nur leichten Verletzungen dem Rettungsdienst übergeben. Glücklicherweise lief auch kein Diesel aus dem auf der Seite liegenden LKW aus. Die A643 wurde durch die Polizei ab der Abfahrt Mombach in Fahrtrichtung Dreieck Mainz voll gesperrt. Wie lange die Sperrung anhält ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die Bergung des Silofahrzeuges muss durch ein Spezialunternehmen durchgeführt werden. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Mainz mit Kräften der Feuerwache 1 und 2, die Freiwillige Feuerwehr Mombach sowie der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei.

