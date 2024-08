PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Diebstahl von E-Bikes+++Versuchter Einbruchdiebstahl+++Körperliche Auseinandersetzung und Polizeibeamte angegriffen+++Sachbeschädigung an PKW+++

Bad Homburg v.d. Höhe, Polizeidirektion Hochtaunus (ots)

Pressemeldung von Freitag, den 09.08.2024 bis Sonntag, den 11.08.2024

Polizeistation Bad Homburg:

1. Diebstahl aus Garage von zwei E-Bikes

61350 Bad Homburg v.d. Höhe, Im Birnbaumfeld

Mittwoch, 07.08.2024, 20:00 Uhr - Samstag, 10.08.2024, 10:45 Uhr

Einem bislang unbekannten Täter gelang es zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Samstag, 10:45 Uhr eine rückwärtig gelegene, verschlossene Tür zur Garage des Geschädigten aufzuhebeln, um zwei in der Garage gelagerte E-Bikes zu entwenden. Hierbei wurden die E-Bikes mitsamt den zugehörigen Schlössern entwendet. Im Anschluss floh der unbekannte Täter samt Beute in unbekannte Richtung. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 9.000EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06172 / 120 - 0.

2. Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus

61381 Friedrichsdorf, Madame-Blanc-Straße

Freitag, 09.08.2024, 00:00 Uhr - Freitag, 09.08.2024, 07:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich zwischen Freitag, 00:00 Uhr und 07:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem eine Fensterscheibe im rückwärtigen Hausbereich beschädigt wurde. Innerhalb des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht - der Täter verlässt das Objekt im Anschluss samt Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06172 / 120 - 0.

Polizeistation Oberursel:

1. Polizeibeamte angegriffen - Mehrere Körperverletzungen

61440 Oberursel, Adenauerallee

Samstag, 10.08.2024, 02:44 Uhr

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:44 Uhr gerieten eine 21-jährige und eine 28-jährige Frau in einer Oberurseler Bar in Streit. Sie beleidigten sich zunächst gegenseitig, daraus resultierte eine Rangelei, infolgedessen beide zu Boden fielen.

Anschließend traten eine weitere männliche und eine weibliche Person in den Konflikt ein, die die ältere der beiden Beteiligten an den Haaren zogen, in das Gesicht schlugen und ihr in die Rippen traten. Die Geschädigte wurde hierdurch verletzt.

Als eine Streifenbesatzung vor Ort eintraf, und die am Boden liegende Verletzte versorgte, wurden diese durch eine männliche Person angegangen und weggestoßen. Zudem mischten sich mehrere weitere Personen in das Geschehen ein und behinderten die polizeilichen Maßnahmen. Nur durch den Einsatz starker Polizeikräfte vor Ort konnte die Situation beruhigt werden. Der männliche Störer wurde hierbei festgenommen und vorläufig dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Zu den Geschehnissen wurden Ermittlungen wegen Beleidigung, Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte aufgenommen.

Polizeistation Usingen:

1. Versuchter Fahrraddiebstahl - Unbekannte brechen in Garage mit hochwertigen E-Bikes ein

61273 Wehrheim, Karlsbader Straße

Mittwoch, 07.08.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 09.08.2024, 07:40 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18:00 Uhr und Freitagmorgen, 07:40 Uhr in eine Garage in der Karlsbader Straße in Wehrheim ein, in welcher zwei E-Bikes abgestellt waren. Aus unbekannten Gründen verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06081 / 9208 - 0.

Polizeistation Königstein im Taunus:

1. Betrunkener beschädigt Fahrzeug

61462 Königstein, Heuhohlweg

Samstag, 10.08.2024, 21:31 Uhr

Am Samstagabend gegen 21:31 Uhr liefen im Heuhohlweg in Königstein zwei stark alkoholisierte Männer die Straße entlang, als einer von ihnen beim Vorbeigehen den Seitenspiegel des ordnungsgemäß abgeparkten Fahrzeugs abtrat. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete dies unverzüglich der Polizei. Die Beamten der Polizeistation Königstein konnten die beiden 40-jährigen Deutschen aus dem Main-Kinzig-Kreis noch im Nahbereich feststellen und den Täter festnehmen. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

