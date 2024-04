POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Kleintransportern in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind in der Gemeinde Jade in eine Bäckerei eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Dienstag, 23. April 2024, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 24. April 2024, 04:20 Uhr, wurde ein Fenster des Gebäudes an der Bundesstraße in Schweiburg aufgehebelt. So konnten die Verkaufsräume betreten und Bargeld entwendet werden. Wer ...

