POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einem E-Scooter in Nordenham +++ Kind schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Einen alkoholisierten Pkw-Fahrer kontrollierte die Polizei am frühen Mittwoch, 24. April 2024, in Nordenham. Die Beamten wurden auf den Fahrer aufmerksam, der die Martin-Pauls-Straße mit einem VW in Richtung Stadtmitte befuhr. Bei der Kontrolle in Höhe der Allensteiner Straße bemerkten sie Alkoholgeruch beim 42-jährigen Fahrer aus Nordenham. ...

