Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in eine Bäckerei in Jade +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind in der Gemeinde Jade in eine Bäckerei eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 23. April 2024, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 24. April 2024, 04:20 Uhr, wurde ein Fenster des Gebäudes an der Bundesstraße in Schweiburg aufgehebelt. So konnten die Verkaufsräume betreten und Bargeld entwendet werden.

Wer Hinwiese zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

