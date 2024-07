POL-EU: Fahndungsrücknahme- Person identifiziert

Zülpich (ots) - Nach einem Aufenthalt in einer Klinik in Zülpich fiel dem Geschädigten auf, dass mit seiner Debitkarte mehrere Verfügungen getätigt worden sind. Am 08.07.2023 wurde am Geldautomaten der KSK Euskirchen in Zülpich und am 09.07.2023 am Geldautomaten der VR-Bank in Zülpich Bargeld verfügt. Ein Bild der Person finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/140474 Wer kann Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen machen? Rückfragen von Medienvertretern ...

