POL-EU: Bei Überholvorgang verletzt

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Gestern (9. Juli) kam es in der Heinrich-Barth-Straße in Euskirchen-Großbüllesheim zu einer Unterschlagung. Ein 18-Jähriger aus Swisttal vergaß gegen 19.30 Uhr beim Verlassen einer Tankstelle seine Geldbörse auf dem Dach seines Pkw. Als er gegen 21.30 Uhr zur Tankstelle zurückkehrte, händigten Mitarbeiter dem Swisttaler seine Geldbörse aus. Diese sei in der Tankstelle von einem Unbekannten abgegeben worden. In der Geldbörse ...

mehr