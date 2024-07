POL-EU: Bargeld unterschlagen

Zülpich-Weiler i.d. Ebene (ots) - Am gestrigen Dienstag (9. Juli) geriet gegen 18.25 Uhr ein Gerstenfeld in Zülpich-Weiler in der Ebene in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen circa 2.000 Quadratmeter des Feldes in Vollbrand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 ...

mehr