Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: in Parfümerie eingebrochen

Festnahme + Rollerdiebstahl + Taxi nicht bezahlt

Marburg- in Parfümerie eingebrochen / Festnahme

Eine aufmerksame Zeugin meldete in der vergangenen Nacht (14.05.2024) einen Einbruch in die Parfümerie in der Wettergasse. Gegen 02:10 Uhr war sie auf den Dieb aufmerksam geworden und wählte den Notruf. Offenbar hatte sich ein dunkel gekleideter Mann an der Glastür zur Parfümerie zu schaffen gemacht und die Glastür zertrümmert. Durch diese gelangte er in den Verkaufsraum und stahl aus einem Regal mehrere hochwertige Parfums, die er in einem mitgeführten Sack verstaute. Im Anschluss verließ er die Örtlichkeit und flüchtete zu Fuß zunächst in Richtung Marktplatz und von dort die Schlosstreppe hinauf. Marburger Polizisten rückten aus und konnten im Stadtgebiet einen Tatverdächtigen festnehmen. Das zuvor gestohlene Parfum im Wert von rund 5.000 Euro fanden die Ermittler bei ihm. Der aus Marburg stammende 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Einbruchs zu.

Marburg- Rollerdiebstahl

Auf einen Peugeot Roller hatten es Diebe in der Alten Kasseler Straße abgesehen. Zwischen dem 01.05.2024 und vergangenen Freitag (10.05.2024), 21:00 Uhr, stahlen sie den schwarz/grauen Roller, der am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 4a abgestellt war. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rollers erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Amöneburg / Stadtallendorf- Taxi nicht bezahlt

Ein bisher Unbekannter bestellte sich in der Nacht zu Samstag (11.05.2024), gegen 02:30 Uhr ein Taxi nach Amöneburg in die Straßer "Marktplatz". Von diesem ließ er sich bis an den Rewe-Parkplatz in Stadtallendorf fahren. Dort stieg der Fahrgast unter dem Vorwand Bargeld holen zu wollen aus und kehrte im Anschluss nicht zurück. Die Fahrtkosten in Höhe von 28,50.-Euro wurden nicht beglichen. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und bittet um Hinweise zu dem 19-22 Jahre alten und 175 cm großen Fahrgast mit schwarzen glatten Haaren. Er sprach ohne Akzent und war mit einer schwarzen Stoffhose und schwarzem Pullover bekleidet. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

