POL-MR: Stadtallendorf: Stadtallendorfer Polizei codiert Fahrradrahmen Terminvereinbarung erforderlich!

Marburg-Biedenkopf (ots) - Biedenkopf- Tür hält Einbruchsversuchen stand In der Kreuzwiese versuchten Unbekannte in das Bürogebäude des Sankt-Elisabeth-Vereins einzubrechen. Sie hebelten mehrfach an der Hauseingangstür. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand, so dass die Diebe von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Der Schaden an der Tür wird ...

mehr