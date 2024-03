Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ohne Fahrerlaubnis durch Buer

Gelsenkirchen (ots)

Der Fluchtversuch eines 60-Jährigen ist am Mittwochmittag, 27. März 2024, in einer Sackgasse geendet. Zuvor war der Gelsenkirchener gegen 11.40 Uhr mit seinem Auto in einer Verkehrskontrolle in der Straße "Beckeradsdelle" aufgefallen, weil er in dem verkehrsberuhigten Bereich deutlich schneller als Schrittgeschwindigkeit fuhr. Als die Beamten das Auto für eine Kontrolle anhielten, stoppte der 60-Jährige kurz, um dann umgehend Gas zu geben und der Kontrolle zu entfliehen. Die Einsatzkräfte folgten dem Wagen, der teils mit 80 Stundenkilometer durch 30er-Zonen fuhr. In der Straße "Flutgrabenweg" hatte die Flucht dann ein Ende, weil diese sich als Sackgasse herausstellte.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten stellte sich heraus, dass der Gelsenkirchener keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem bemerkten diese einen deutlichen Marihuana-Geruch aus dem Auto. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter freiwilliger Drogenvortest bei dem 60-Jährigen fiel positiv aus. Er wurde mit zur Wache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell