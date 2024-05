Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hitlergruß gezeigt + Körperverletzung- Polizei bittet um Hinweise + in Parfümerie eingebrochen + Radfahrer kreuzt -Unfall + Unfall im Kreisverkehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Hitlergruß gezeigt

Strafanzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen kommen nun auf einen 21-Jährigen, einen 22-Jährigen und einen 53-Jährigen zu. Die drei Männer waren am Donnerstagabend (09.05.2024) gegen 21:15 Uhr in der Elisabethstraße unterwegs, zeigten offenbar den Hitlergruß und riefen die Worte "Sieg" und "Heil". Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, die ausrückte. Nach Feststellung der Personalien und der Sachverhaltsaufnahme wurden die Drei vor Ort entlassen.

Marburg- Körperverletzung- Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein bislang Unbekannter vor der öffentlichen Toilette an der Mensa achtlos Müll wegwarf, sprachen zwei Männer den Umweltfrevel an. Dieser reagierte aggressiv, trat einen 37-Jährigen gegen den Oberkörper und einem 35-Jährigen zunächst sein Handy aus der Hand. Als dieser sich bückte um sein Mobiltelefon aufzuheben, schlug der Unbekannte ihm eine Glasflasche auf den Hinterkopf. Im Anschluss flüchtete er. Rettungskräfte untersuchten die beiden Geschädigten vor Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall am Donnerstagabend (09.05.2024), gegen 20:00 Uhr, im Hermann-Cohen-Weg mitbekommen? Wer kann Hinweise zur Identität des Schlägers, der als Anfang bis Mitte 30 und mit einem asiatischen Aussehen beschrieben wurde, geben? Er war bekleidet mit einer Jeans, Sportschuhen und einem beigen Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06421/4060 mit der Polizeistation Marburg in Verbindung zu setzen.

Marburg- in Parfümerie eingebrochen

In der Nacht zu Donnerstag (09.05.2024) brach ein Dieb in die Parfümerie in der Wettergasse ein. Gegen 01:05 Uhr schlug er die gläserne Eingangstür ein und gelangte in den Verkaufsraum. Aus dem Warenregal und der Ausstelltheke stahl er eine noch nicht bezifferbare Anzahl hochpreisiger Produkte, verstaute sie in einer Tasche und flüchtete unerkannt. Der Schaden an der Tür wird mit 2.000 Euro beziffert. Sein Diebesgut kann momentan noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf- Radfahrer kreuzt -Unfall

Eine 44-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Mittwoch (08.05.2024), um 20:10 Uhr, auf der Waldstraße in Richtung Kirchhain. In Höhe der Robert-Schumann-Straße zeigte die Ampelanlage grün, sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein, als plötzlich ein Radfahrer die Waldstraße mit offensichtlich rasanter Geschwindigkeit kreuzte. Dabei krachte der 29-jährige Biker gegen die linke Fahrzeugseite des blauen Galaxy. Der Radfahrer flog auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe. Im Anschluss rollte er sich nach hinten über das Fahrzeug ab und fiel zu Boden. Hinzugezogene Rettungskräfte versorgten den aus Stadtallendorf stammenden Radfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da er offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, folgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Kirchhain: Unfall im Kreisverkehr

Zu einer Verkehrsunfallflucht im Steinweg kam es gegen 09:45 Uhr am Mittwochmorgen (08.05.2024). Eine Skoda-Fahrerin war mit ihrem bronzefarbenen Fabia von der Straße "Am Bahnhof" in Richtung des Kreisverkehrs Steinweg unterwegs. Sie war bereits im Kreisel, als ein VW-Fahrer aus Richtung Kasseler / Frankfurter Straße ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Offenbar übersah er die Skoda-Fahrerin und touchierte den Fabia an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den 1.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte in seinem blauen Golf. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem VW Golf erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

