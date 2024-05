Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Backstein geworfen- Scheibe beschädigt + Schaufensterscheibe zerstört + Rollerfahrer stürzt + Unfallflucht in der Heinrich-Heine-Straße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain- Backstein geworfen- Scheibe beschädigt

In der vergangenen Nacht (03.05.2024) warfen Unbekannte einen Backstein gegen einen heruntergelassenen Rollladen eines Mehrfamilienhauses in der Alsfelder Straße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die dahinterliegende Scheibe beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, denen verdächtige Personen, gegen 00:15 Uhr, in der Alsfelder Straße aufgefallen sind, werden gebeten, die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 zu kontaktieren.

Kirchhain: Schaufensterscheibe zerstört

Einen 3.000 Euro teuren Schaden verursachten Vandalen in der Bahnhofstraße. Am Donnerstag (02.05.2025), gegen 22:30 Uhr, schlugen sie auf noch unbekannte Weise die äußere Scheibe der Doppelverglasung des Floristikgeschäfts in der Bahnhofstraße ein. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Ebsdorfergrund- Wittelsberg: Rollerfahrer stürzt

Dienstagnachmittag (30.04.2024) war ein 16-Jähriger mit seinem Roller auf der L3048 von Heskem in Richtung Kirchhain unterwegs. In Höhe des Abzweigs nach Moischt überholte, gegen 16:15 Uhr, ein silberner Pkw den Rollerfahrer offenbar mit so geringem Seitenabstand, dass der 16-Jährige nach rechts zog, von der Fahrbahn abkam und mit seinem Roller stürzte. Der aus Amöneburg stammende Jugendliche verletzte sich leicht. Sein schwarzer Peugeot- Roller wurde beschädigt. Die Reparatur wird rund 800 Euro kosten. Der Autofahrer fuhr weiter ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Fahrer sowie seinem silbernen Pkw unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei.

Marburg: Unfallflucht in der Heinrich-Heine-Straße

An der vorderen linken Stoßstange touchierte ein Unbekannter einen in der Heinrich-Heine-Straße abgestellten schwarzen Volvo V70. Die Polizei beziffert den Schaden mit 500 Euro. Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen dem 28.04.2024, 15:00 Uhr und gestern Morgen (02.05.2024), 08:00 Uhr mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell