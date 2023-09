Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw- Aufbrüche in Dormagen

Dormagen (ots)

In der Nacht von Sonntag (24.09.) auf Montag (25.09.) kam es in Dormagen zu mehreren Vorfällen, bei denen Diebe geparkte Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchwühlten. Auf der Hardenbergstraße wurden gleich fünf Fahrzeuge zwischen 19:00 (24.09.) und 10:30 Uhr (25.09.) nach Wertgegenständen abgesucht. In vier Fällen wurden die Autos ohne Gewalteinwirkung geöffnet. An einem Pkw musste die Halterin einen Riss in der Gummidichtung der angegangenen Fahrertür feststellen. Aus allen fünf Fahrzeugen wurden persönliche Gegenstände entwendet.

Aus einem auf der Adolf-von-Menzel-Straße abgestellten Pkw wurde zwischen 23:00 und 07:45 Uhr unter anderem Münzgeld gestohlen.

Auf der Zonser Straße durchwühlten Unbekannte zwischen 19:00 und 07:00 Uhr wiederum zwei Pkw und flüchteten mit einem Fahrzeugschein und einer Handtasche. Beide Gegenstände wurden am Montagmorgen von einer Passantin auf der Zonser Straße aufgefunden und an die rechtmäßigen Eigentümerinnen übergeben. Aus der Handtasche hatten die Diebe persönliche Gegenstände gestohlen.

Auf der Friedrich-Ebert-Straße erbeuteten Einbrecher im Zeitraum von 16:30 (24.09.) bis 18:50 Uhr (25.09.) Bargeld sowie persönliche Gegenstände aus einem Pkw.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell