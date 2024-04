Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Plakate geklebt-Staatsschutz ermittelt + mit Zwille geschossen und Widerstand geleistet + Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung + Sexuelle Belästigung einer jungen Frau + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Plakate geklebt-Staatsschutz ermittelt

Wegen Verletzung von Privatgeheimnissen, gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten, übler Nachrede und Verleumdung ermittelt derzeit der Staatsschutz der Kriminalpolizei. Am Freitagmorgen (26.04.2024) waren im Stadtgebiet Marburg etliche Plakate verklebt worden, auf denen die Namen der Geschädigten, sowie deren Wohnort samt einem Foto abgebildet waren. Zudem waren die Plakate mit der Aufschrift "Vorsicht Neonazi" versehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise: - Wann wurden die Plakate angebracht? -Wer kann Hinweise zu den Personen geben, die die Plakate im Stadtgebiet anbrachten? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Kriminalpolizei zu melden.

Marburg- mit Zwille geschossen und Widerstand geleistet

In der Marktgasse schoss gestern Abend (29.04.2024), gegen 19:50 Uhr, ein 50-Jähriger mit einer Gummizwille auf das Auto eines 44-Jährigen aus Biedenkopf. Das metallische Geschoss durchschlug die Heckscheibe des VW Multivans. Der VW-Besitzer stand während des Einschlags unmittelbar neben seinem Fahrzeug. Er blieb unverletzt. Alarmierte Polizisten der Marburger Station rückten aus und trafen den 50-jährigen Marburger noch vor Ort an. Als die Beamten ihn ansprachen, reagierte dieser sofort aggressiv, beleidigte die Ordnungshüter und ließ sich nicht beruhigen. Er widersetzte sich den Anweisungen, die Beamten setzten Pfefferspray ein und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Beamter wurde bei den Widerstandshandlungen verletzt. Der sich offenbar in einer persönlichen Ausnahmesituation befindliche 50-Jährige wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt, wo er stationär aufgenommen wurde. Auf ihn kommen nun Anzeigen unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung zu.

Biedenkopf- Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

In der Nacht von Samstag (27.04.2024) auf Sonntag (28.04.2024) drangen vier Personen vermutlich durch ein defektes Fenster in ein Klassenzimmer der Hinterlandschule ein. In diesem schmierten sie einen antisemitischen Schriftzug auf die Tafel. Die Polizei ermittelt nun wegen Volksverhetzung und Hausfriedensbruch. Wem sind die drei Jungen und das Mädchen zwischen 23:30 Uhr und 01:00 Uhr im Bereich der Hainstraße aufgefallen? Hinweise erbittet der Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Sexuelle Belästigung einer jungen Frau

Freitagmittag (26.04.2024) kam es auf der Busfahrt von der Haltestelle Rudolfsplatz bis zum Hauptbahnhof zu einer sexuellen Belästigung einer 25-jährigen Frau. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 12:10 Uhr war die Frau an der Haltestelle Rudolfsplatz in den Bus gestiegen. Auf der Fahrt begrapschte der Unbekannte die Frau mehrfach unter anderem am Gesäß und den Oberschenkeln. Er stieg gegen 12:30 Uhr am Hauptbahnhof aus. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zu dem bisher Unbekannten.Der Täter soll Ende 20 bzw. Anfang 30 Jahre alt gewesen sein, etwa 170 cm groß. Laut der Geschädigten war er dunkelhäutig, vermutlich Afrikaner, mit braunen Augen und dunklen lockigen Haaren. Er war dünn und trug dunkle Kleidung, vermutlich einen Kapuzenpulli. Wem ist der Mann in dem Bus aufgefallen? Wer hat ihn beim Verlassen des Busses gesehen? Zeugenhinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Unfallfluchten:

Marburg:

In der Savignystraße stieß der Fahrer eines schwarzen Benz beim Einparken in Höhe der Martin-Luther-Schule gegen einen bereits geparkten grauen Ford Focus. Er hinterließ einen Kratzer an der linken Seite der Heckschürze des Focus. Der dunkelhaarige Fahrer, der als muskulöser, 29-35 Jahre alter Mann mit westasiatischem Erscheinungsbild und schwarzer Hose beschrieben wurde, flüchtete, ohne sich um den Schaden am Ford zu kümmern. Wer hat den Fahrer des Mercedes, der am Donnerstag (25.04.2024), um 11:40 Uhr, beim Einparken gegen den Focus stieß gesehen und kann Angaben zu diesem machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060)

Marburg:

Zu einem Parkplatzrempler kam es am vergangenen Donnerstag (25.04.2024) im Parkhaus "Gesundheitszentrum / Ärztehaus" in der Straße "Am Krekel". Zwischen 07:50 Uhr und 16:35 Uhr touchierte ein Unbekannter den linken Außenspiegel eines geparkten schwarzen VW und flüchtete. Der Schaden am Polo wird mit 300 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060)

Breidenbach:

700 Euro Schaden sind nach einer Verkehrsunfallflucht in der Schusterstraße zu verzeichnen. Auf dem Parkplatz gegenüber der dortigen Firma fuhr ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen blauen Dacia Sandero und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Die Reparatur wird rund 700 Euro kosten. Zeugen, die den Unfall am Donnerstag (25.04.2024) zwischen 05:45 Uhr und 14:04 Uhr mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 zu melden.

Marburg:

Zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr streifte ein Unbekannter am Donnerstag (25.04.2024) einen in der Landgraf-Philipp-Straße abgestellten schwarzen VW Beetle am vorderen rechten Radkasten und verursachte einen 400 Euro teuren Schaden. Ohne seine Personalien zu hinterlassen flüchtete der unbekannte Unfallfahrer. Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/406.

Marburg-Ockershausen:

Gegenüber der Haunummer 10 im Gladenbacher Weg streifte ein Unfallfahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen weißen Hyundai. Der i20 stand zwischen 20:00 Uhr am Sonntag (28.04.2024) und 09:00 Uhr am Montag (29.04.2024) dort geparkt. In diesem Zeitraum beschädigte der Unbekannte den Hyundai an der vorderen linken Stoßstange. Er hinterließ einen 2.500 Euro teuren Schaden und fuhr davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/406.

Marburg-Michelbach:

Am Freitag (26.04.2024), zwischen 10:45 Uhr und 11:10 Uhr streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen in der Michelbacher Straße abgestellten weißen VW T-Roc an der vorderen linken Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf 1.200 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/406.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

