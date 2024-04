POL-MR: Brand in einer Werkshalle + Balkonbrand + Zwischentür beschädigt + Wechselgeld gestohlen + geschlagen und dabei gefilmt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Stadtallendorf: Brand in einer Werkshalle

Freitagabend (26.04.2024) wurden Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei, gegen 22:25 Uhr, zu einem Brand in einer Werkshalle in der Albert-Schweizer-Straße gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine Formanlage für Bremsscheiben in Brand geraten. Das Feuer griff im weiteren Verlauf über und dehnte sich bis in das 5. Obergeschoss der Halle aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Mitarbeiter musste mit leichten Verletzungen zur Überwachung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Brandursache, sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Auskünfte gegeben werden. Brandermittler der Kriminalpolizei werden heute ihre Arbeit aufnehmen.

Bad Endbach-Hartenrod: Balkonbrand

In der Sonnenstraße weckte in der vergangenen Nacht (29.04.2024) der Familienhund die Bewohner des Hauses und verhinderte womöglich schlimmeres. Gegen 02:35 Uhr machte der Vierbeiner mit lautem Gebell auf sich aufmerksam, weckte so die Familie, die nun auf das Feuer auf dem Balkon aufmerksam wurde. Die sofort alarmierte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte. Die Polizei beziffert den Schaden derzeit auf rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Steffenberg-Niedereisenhausen: Zwischentür beschädigt

Über ein Baugerüst verschafften sich Unbekannte Zutritt in die Räumlichkeiten der Hinterlandschule Steffenberg. Im Inneren betraten sie mehrere Räume und beschädigten eine Zwischentür zur Aula. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Wem sind zwischen Samstagnachmittag (27.04.2024), 16:00 Uhr und Sonntagabend (28.04.2024), 18:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schulstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Lohra-Damm: Wechselgeld gestohlen

Auf noch unbekannte Weise drang ein Unbekannter in den in einer Scheune in der Fronhäuser Straße untergebrachten Selbstbedienungsladen ein. Dort stahl er zwischen 21:00 Uhr am Freitag (26.04.2024) und 06:00 Uhr am Samstag (27.04.2024) das Wechselgeld aus einer Kasse. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- geschlagen und dabei gefilmt

Drei bislang Unbekannte traten am Freitagabend (26.04.2024) an der Bushaltestelle "Rudolphsplatz" an einen dort wartenden 38-Jährigen heran und schlugen unvermittelt mit den Fäusten auf ihn ein. Als der Mann zu Boden ging, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Lahntreppen. Einer der Jungen, die als 16 bis 17 Jahre alt beschrieben wurden, filmte die Tat mit seinem Mobiltelefon. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise: -Wem sind die 160 cm bis 170 cm großen Täter, die laut Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild und eine schlanke bzw. schmächtige Figur hatten, aufgefallen? Wer hat den Übergriff auf den aus Neustadt stammenden Mann gegen 23:35 Uhr am Pilgrimstein mitbekommen und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

