Marburg- rassistische Schmierereien auf Tafel

Bislang Unbekannte schmierten auf eine Tafel in der Richtsberg-Gesamtschule rassistische Äußerungen und Hakenkreuze. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor waren die Täter offenbar durch ein Fenster in das Schulgebäude gelangt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind zwischen Dienstagabend (30.04.2024), 18:00 Uhr und Mittwochabend (01.05.2024), 19:05 Uhr, verdächtige Personen im Karlsbader Weg im Bereich der Schule aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Marburger Kriminalpolizei unter Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Wetter- Papierpresse in Brand gesetzt

In einem Fall von Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt die Marburger Polizei. Diese wurden gestern Abend (01.05.2024), gegen 18:00 Uhr, zu einem Feuer in die Straße "Am Untertor" gerufen. Auch die Feuerwehr rückte aus. Unbekannte hatten offensichtlich den Inhalt der Papierpresse des dortigen Supermarktes in Brand gesetzt. Das Feuer wurde gelöscht. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/4060.

Marburg-Schröck: Schaf gerissen / Polizei bittet um Hinweise

Bereits Mitte April machten sich Unbekannte an einer Schafsweide zu schaffen. Zwischen dem 15.04.2024, 19:15 Uhr und dem 16:04.2024, 12.20 Uhr klemmten Unbekannte offenbar den Strom des Weidezaungeräts der Weide von der dortigen Batterie ab. Zwei Schafe verfingen sich in der Folge im Zaun, wobei eines der Tiere verstarb. Ein drittes Schaf konnte außerhalb des Weidezauns mit erheblichen Bissverletzungen tot aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Feldgemarkung "Elisabethbrunnen" in der Gemarkung Marburg-Schröck aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben, die den Zaun von der Batterie abklemmten, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Spiegel beschädigt

Zwischen Sonntag (28.04.2024), 13:30 Uhr und Montag (29.04.2024), 06:45 Uhr streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahrern einen am rechten Fahrbahnrand im Höhenweg abgestellten VW am linken Außenspiegel. Der Schaden am schwarzen Caddy beläuft sich auf 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Marburg-Cappel: BMW am Radlauf touchiert

Auf dem Tegut-Parkplatz in der Marburger Straße beschädigte ein Unbekannter am Montag (29.04.2024) einen BMW am linken hinteren Radlauf. Die Reparatur wird 1.000 Euro kosten. Ohne sich um den Schaden an dem schwarzen 3-er zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Unfall zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/4060.

