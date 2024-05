Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tür hält Einbruchsversuchen stand + Unfallfahrer flüchtet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf- Tür hält Einbruchsversuchen stand

In der Kreuzwiese versuchten Unbekannte in das Bürogebäude des Sankt-Elisabeth-Vereins einzubrechen. Sie hebelten mehrfach an der Hauseingangstür. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand, so dass die Diebe von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Der Schaden an der Tür wird mit 100 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind im Zeitraum zwischen dem 27.04.2024 und dem 28.04.2024 verdächtige Personen in der Straße "Auf der Kreuzwiese" aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060)

Cölbe-Schwarzenborn: Unfallfahrer flüchtet

Sonntagnachmittag (05.05.2024) fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Audi auf der B3 aus Richtung Kassel kommend in Richtung Cölbe-Schwarzenborn. Gegen 16:55 Uhr kam ihm kurz hinter dem Forsthaus Schwarzenborn in einer Linkskurve ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Der Audi-Fahrer musste nach rechts ausweichen und konnte so einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug verhindern. Er geriet allerdings so weit nach rechts, dass er mit seinem schwarzen A3 in die Schutzplanke krachte. Der Schaden am Audi wird mit 6.500 Euro beziffert. Die Reparatur der Schutzplanke wird 1.000 Euro kosten. Der entgegenkommende Unfallfahrer fuhr davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell